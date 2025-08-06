Türkiye-Suriye arasında 10 yeni ekonomik mutabakat

Türkiye ile Suriye arasında 2 ülke arasında ekonomik ilişkileri sağlamak amacıyla 10 yeni mutabakat imzalandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde Türkiye-Suriye arasında Yuvarlak Masa toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye adına Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Suriye adına ise, Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar katıldı. Toplantıda Türkiye-Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği ele alınırken, 10 yeni mutabakat imzalandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar ile biraraya geldi. Toplantıya DEİK Başkanı Nail Olpak ile iki ülkenin iş dünyasından temsilciler de katıldı.Görüşme sonrasında

Türkiye- Suriye arasında ekonomi alanında 10 yeni mutabakat zaptı imzalandı.

10 MUTABAKAT İMZALANDI

İmza töreninde, DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi ile Suriye-Türkiye İş Konseyi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Şam Ticaret Odası, DEİK ile Halep Ticaret Odası, DEİK ile Lazkiye Ticaret Odası, DEİK ile Hama Ticaret Odası, DEİK ile Halep Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Şam Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Şam Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Halep Ticaret Odası ve Cizre Ticaret ve Sanayi Odası ile Halep Ticaret Odası arasında 10 mutabakat zaptına imza atıldı. (DHA)

DHA