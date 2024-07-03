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Türkiye, Suriye sınır kapılarını kapattı

Türkiye, Suriye sınır kapılarını kapattı
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Son günlerde yükselen tansiyonun ardından Türkiye-Suriye hattında Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısındaki ana sınır kapılarını kapattı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye lideri Esad ile yeniden ailece görüşebileceğini söylemesi, ÖSO güçlerinin Türk bayrağını yakması ve Kayseri'de bir çocuğun istismar edildiği iddiasının ardından Suriyelilerin iş yerlerine saldırılmasının ardından Türkiye-Suriye sınırında yeni bir gelişme yaşandı.

Reuters'a konuşan Suriyeli bir muhalif kaynak ve bölgede yaşayanlar, Türkiye'nin salı günü Suriye'nin kuzeybatısındaki ana sınır kapılarını kapattığını söyledi.

Haberde, Suriye'nin sınır kenti Afrin'de şiddetli çatışmalar yaşandığı ve silahlı protestocular ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmalarda en az dört kişi öldüğü de aktarıldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Danışmentgazi Mahallesinde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu istismara maruz bıraktığı iddiası üzerine toplanan kalabalık grup, Danişmentgazi Mahallesi’ndeki Suriyelilere ait işyeri ve araçlara saldırmış ve bazı işyerleri yakılmıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile yeniden ailecek görüşebileceklerini hatta açıklamasının ardından Suriye Milli Ordusu (ÖSO) güçlerinin Türk bayrağını yaktığı görüntüler de kamuoyuna yansımıştı. 

Etiketler Suriye suriye sınırı öso türkiye Sınır kapıları
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