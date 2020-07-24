Türkiye, Suriye'de şimdi de 2 stat yapıyor

Daha önce Suriye’de kontrolü altında tuttuğu kentlere kaymakam, emniyet müdürü ve jandarma komutanı atadığını duyuran AK Parti, “Fırat Kalkanı bölgesi” olarak tanımladığı alana bir de organize sanayi bölgesi kurmuştu.

AK Parti, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Bab’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez’de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin’de Eğitim Fakültesi kurulması kararı almıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan ihale ilanlarına göre, Suriye’nin Resulayn ve Telabyad ilçelerinde birer adet sentetik saha, soyunma odası, basket sahası ve tribün inşaatı yapılacak.

Söz konusu ihaleler önümüzdeki ay gerçekleştirilecek ve stat yapımları başlayacak.