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  3. 05 Şubat 2018 18:27

Türkiye Tabipler Birliği üyesi 8 doktor için karar verildi

Türkiye Tabipler Birliği üyesi 8 doktor hakkında başlatılan soruşturmada karar verildi.

Türkiye Tabipler Birliği üyesi 8 doktor için karar verildi
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Savaş bir halk sağlığı sorunudur” isimli açıklamanın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği üyeleri savcılıkta serbest bırakıldı.

Türk Tabipler Birliği’ne (TTB) yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan TTB Merkez Konseyi üyeleri Raşit Tükel, Hande Arpat, Selma Güngör, Funda Obuz, Mehmet Sezai Berber, Taner Gören, Bülent Nazım Yılmazve Dursun Yaşar Ulutaş adliyeye sevk edildi. 

TTB üyesi şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Soruşturma savcısı, 8 şüphelinin serbest bırakılmasını talep etti. Savcılık, doktorların serbest bırakılmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı bildiri yayımlayan TTB hakkında soruşturma başlatmıştı.

TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi, bir hafta önce "terör örgütü propagandası" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından gözaltına alınmıştı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Sinan Adıyaman, Ayfer Horasan ve Şeyhmus savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ali Çerkezoğlu, yaptığı açıklamada soruşturmaya tepki göstermişti.

Gözaltına alınan doktorların serbest bırakılmasını isteyen Çerkezoğlu, "Merkez Konseyimizin yaptığı açıklama ortadır, basittir, nettir, tarihseldir. Hekimler her koşulda savaşa karşı olur, barışı savunur" diye konuştu.

AA

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