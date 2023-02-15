Türkiye Tek Yürek! Yardım kampanyasında toplanan miktar 100 milyar TL'yi aştı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen büyük deprem felaketinin ardından Türkiye Tek Yürek ortak yayınında AFAD ve Kızılay'a bağışlanmak için yapılan yardım kampanyasında toplanan para 100 milyar TL'yi aştı.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ'ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara geliyor.

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlayan yardım programının moderatörlüklerini Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz üstleniyor.

Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oluyor. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

Saat 22.50 itibarıyla 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına gelen bağış miktarı, 104 milyar 4 milyon 905 bin TL olarak açıklandı.

YARDIMLAR 101 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Yardım kampanyasının ilk saatlerinde toplam bağış tutarı 101 milyar 100 milyon 662 bin liraya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da telefonla bağlandığı Türkiye Tek Yürek kampanyasına, ülke genelinden çok sayıda iş insanı, sanatçı, siyasetçi, STK yetkilisi ve bürokratlar katıldı.

SPOR KULÜPLERİNİN BAŞKANLARI CANLI YAYINA KATILDI

Acun Ilıcalı ile Nazlı Çelik'in moderatörlüğünü yaptığı bölüme ise Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de konuk oldu.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk 500 milyon TL bağış yaptıklarını duyurdu.

Abdurrahim Albayrak, şahsı adına 5 milyon TL, yaşamını yitiren torunu Batuhan Bostancı için de 2 milyon TL bağışta bulundu.

Acun Ilıcalı ise kızları ve kendi adına toplamda 5 milyon TL bağışta bulundu.

Rixos Hotels Yönetim Kurulu ve Sembol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, 120 milyon TL bağışladı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADILAR

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, 30 milyar TL bağışta bulundu. Esra Erol TMSF'nin de 2 milyar TL bağışladığını açıkladı. Halk Bank Genel Müdürü Osman Aslan, 7 milyar TL, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 12 milyar TL, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çokar 20 milyar TL, Yapı Kredi AFAD'a 580 milyon TL, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, 3.5 milyar TL bağışladıklarını açıkladı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bulut, 2 milyar TL bağışlandığını duyurarak toplamdaki bağışın ise 5 milyar liraya çıktığını açıkladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir maaşını daha kampanyaya bağışladığını söyledi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi ve kendi adına birer maaşlarını bağışladıklarını açıkladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha önce bağışladığı 3 maaşına ek olarak 1 maaş daha bağışladığını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, eşiyle birlikte birer maaşlarını bağışladıklarını belirtti. Memleket Partisi Muharrem İnce ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şuan Hatay Samandağ'dayım. Türkiye Tek Yürek yayınına, burada telefonlar iyi çekmediği için bağlanamadım. Ben de bir maaşımı bu kampanyaya bağışlıyorum. Yaralarımızı hep birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller ise 1 milyon TL bağışta bulundu.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 950 milyon TL bağışladı. Halit Ergenç, Huzur Plastik'in 2.5 milyon TL bağışladığını açıkladı. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sözünü verdiği 650 milyon lira ile birlikte 2 milyar lira bağışlayacaklarını açıkladı. Süryani Cemaati Ruhani lideri Yusuf Çetin 1 milyon 250 bin TL, Özdilek Holding CEO'su Sertaç Ünal 20 milyon TL bağışladıklarını duyurdu. Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ise telefonla katıldığı yayında önceden sözünü verdiği 500 milyon lira ile birlikte 3 milyar lira bağışlayacağını açıkladı. Yayına katılan Müge Anlı, Borsa İstanbul Grubu'nun 2 milyar TL bağışladığını açıkladı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli de "2 milyar TL'lik bir destekte bulunacağız" dedi.

Cem Öğretir ise kendisini arayan 14 yaşında bir çocuğun kumbarasındaki 200 TL'yi, askerlerin ise 650 TL bağışladığını duyurdu.

Zirve Holding, Turkuaz Medya Grubu adına 700 milyon TL bağış yaptı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise Türk Telekom adına 2 milyar TL bağış yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI YAYINA BAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Tek Yürek canlı yayınına telefon bağlantısıyla katıldı. Erdoğan programda şu açıklamaları yaptı:

"Ülkemizden KKTC'den Azerbaycan'dan 213 TV ve 512 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. 9 saat arayla yaşadığımız 2 büyük deprem 11 ilimizde ciddi yıkıma ve ciğerimizi yakan can kayıplarına yol açmıştır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Devletimiz tüm personeli ve ekipmanıyla depremzedelerimizin yanında yer almak için anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. İlk günlerdeki eksiklikler ve aksaklıklar kısa sürede giderilmiş, çalışmalar hızlandırılmıştır. Hem arama kurtarma faaliyetleri, hem mesajlarıyla ve hem de bugünkü yardım kampanyasında yanımızda olan dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyoruz. Önce arama kurtarma çalışmalarını tamamlayacağız ve enkaz altında kimseyi bırakmayacağız."

"1 YIL İÇİNDE KONUTLARI SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ"

"Mart ayı başı itibariyle ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konut için inşaaya başlıyoruz. El birliğiyle bu imtihanının da üstesinden geleceğiz. Dün kabine toplantısında arkadaşlarımızla birlikte 136 milyon 589 TL'Lik yardım topladık. Bu yükün altından kalkacağız. Bugünkü kampanyada da yurt için ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır. 1 yıl içinde konutları tamamlayacak ve sahiplerine teslim edeceğiz. İnşallah bugün tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamlar milletimiz yüce gönüllüğününü bir kez daha gösterecektir."

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU BAĞIŞ YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayına telefon bağlatısıyla katıldı. Kılıçdaroğlu, "Sizlere teşekkür ediyorum bu kampanya için, başarılar

diliyorum Herkes imkanları dahilinde bu akşam bir şeyler yapıyor küçük büyük. Ben de imkanım dahilinde bir maaşımı daha kampanyaya bağışlıyorum. Milletimizin

başı sağolsun. Hepimize sabırlar diliyorum" dedi.

"MEDYAMIZA SONSUZ TEŞEKKÜR"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de ortak yayın öncesinde destek olan medya kuruluşlarına teşekkür etti. Şahin Twitter paylaşımında "Medyamıza sonsuz teşekkür... Akşam saat 20:00’deki ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 500 radyo katılacak. Türkiye'deki ortak yayın, KKTC ve Azerbaycan'dan da ekranlara yansıtılacak. İyi ki varsınız. " dedi.