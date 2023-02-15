Türkiye Tek Yürek! Yardım kampanyasında toplanan miktar 93 milyar TL'yi aştı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen büyük deprem felaketinin ardından Türkiye Tek Yürek ortak yayınında AFAD ve Kızılay'a bağışlanmak için yardım kampanyası başladı.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ'ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara geliyor.

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlayan yardım programının moderatörlüklerini Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz üstleniyor.

Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oluyor. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI YAYINA BAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Tek Yürek canlı yayınına telefon bağlantısıyla katıldı. Erdoğan programda şu açıklamaları yaptı:

"Ülkemizden KKTC'den Azerbaycan'dan 213 TV ve 512 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. 9 saat arayla yaşadığımız 2 büyük deprem 11 ilimizde ciddi yıkıma ve ciğerimizi yakan can kayıplarına yol açmıştır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Devletimiz tüm personeli ve ekipmanıyla depremzedelerimizin yanında yer almak için anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. İlk günlerdeki eksiklikler ve aksaklıklar kısa sürede giderilmiş, çalışmalar hızlandırılmıştır. Hem arama kurtarma faaliyetleri, hem mesajlarıyla ve hem de bugünkü yardım kampanyasında yanımızda olan dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyoruz. Önce arama kurtarma çalışmalarını tamamlayacağız ve enkaz altında kimseyi bırakmayacağız."

"1 YIL İÇİNDE KONUTLARI SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ"

"Mart ayı başı itibariyle ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konut için inşaaya başlıyoruz. El birliğiyle bu imtihanının da üstesinden geleceğiz. Dün kabine toplantısında arkadaşlarımızla birlikte 136 milyon 589 TL'Lik yardım topladık. Bu yükün altından kalkacağız. Bugünkü kampanyada da yurt için ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır. 1 yıl içinde konutları tamamlayacak ve sahiplerine teslim edeceğiz. İnşallah bugün tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamlar milletimiz yüce gönüllüğününü bir kez daha gösterecektir."

YARDIMLAR 55 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Türkiye Tek Yürek' Yardım Kampanyası'nın ilk saatinde yardımlar 55 milyar 266 milyon TL'yi aştı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADILAR

Zirve Holding, Turkuaz Medya Grubu adına 700 milyon TL bağış yaptı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise Türk Telekom adına 2 milyar TL bağış yaptı. Ayrıca Önal, iş ortakları Korea Telecom'un da 15 milyon TL bağış yaptığını açıkladı. Yayına katılan Müge Anlı, Borsa İstanbul Grubu'nun 2 milyar TL bağışladığını açıkladı.

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ise telefonla katıldığı yayında önceden sözünü verdiği 500 milyon lira ile birlikte 3 milyar lira bağışlayacağını açıkladı. Nihat Hatipoğlu ise 200 bin TL bağışladı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli de "2 milyar TL'lik bir destekte bulunacağız" dedi.

Cem Öğretir ise kendisini arayan 14 yaşında bir çocuğun kumbarasındaki 200 TL'yi, askerlerin ise 650 TL bağışladığını duyurdu.

Esra Erol TMSF'nin de 2 milyar TL bağışladığını açıkladı. Halk Bank Genel Müdürü Osman Aslan, 7 milyar TL, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 12 milyar TL, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çokar 20 milyar TL , Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, 3.5 milyar TL bağışladıklarını açıkladı.

"MEDYAMIZA SONSUZ TEŞEKKÜR"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de ortak yayın öncesinde destek olan medya kuruluşlarına teşekkür etti. Şahin Twitter paylaşımında "Medyamıza sonsuz teşekkür... Akşam saat 20:00’deki ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 500 radyo katılacak. Türkiye'deki ortak yayın, KKTC ve Azerbaycan'dan da ekranlara yansıtılacak. İyi ki varsınız. " dedi.

AFAD'A NASIL YARDIM YAPILIR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise sosyal medya hesabından Türkiye Tek Yürek programında yardımlar için hesap numaralarını paylaştı.