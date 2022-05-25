  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye TIR şoförünün bu videosunu konuşuyor

Türkiye TIR şoförünün bu videosunu konuşuyor

Sosyal medyada bir TIR şoförünün ''Türkiye'de yükü nasıl yükleriz'' diyerek paylaştığı video viral oldu.

Sosyal medyada bir TIR şoförünün paylaştığı video kısa sürede viral oldu. "Türkiyede yükü nasıl yükleriz" sorusuyla başlayan videoda TIR şoförü, bir gün içerisinde yaşadıklarını kısa kesitlelerle esprili bir dille anlattı.

TIR şoförü, TikTok hesabından paylaştığı videoda iş yerindeki işleyişi şu sözlerle tiye aldı:

"Mühendis gelir elini arkaya atar, gezer. "Şöyle yapalım, böyle yapalım, kaptan sen mi gideceksin, kaç günde gideceksin", ondan sonra gelir arabanın resmini çeker."

Etiketler tır şoförü viral
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kurbanlık fiyatları açıklandı; küçük başa ortak aranıyor
Kamyon dolusu kaçak sığınmacıyı İstanbul'a işte böyle bıraktılar
CHP’den Bilal Erdoğan ve Melih Gökçek davaları için MHP hamlesi
Sedat Peker'den yeni paylaşım: ''Deli olacaksınız!''
Kadın sürücü cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi
Esra Ezmeci'ye bir erkeğin eşiyle ilgili yaptığı itiraf olay oldu
51 yaşındaki Sibel Can tatil pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Sürpriz transfer... İYİ Parti'nin sandalye sayısı artıyor
Esra Ezmeci'ye rakip çıktı! Ünlü isme gelen itiraflar ağızları açık bıraktı
2023 seçimleri için “İçeriden aldığım bilgi” deyip AK Parti'nin atacağı adımı yazdı