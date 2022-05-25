Türkiye TIR şoförünün bu videosunu konuşuyor

Sosyal medyada bir TIR şoförünün ''Türkiye'de yükü nasıl yükleriz'' diyerek paylaştığı video viral oldu.

Sosyal medyada bir TIR şoförünün paylaştığı video kısa sürede viral oldu. "Türkiyede yükü nasıl yükleriz" sorusuyla başlayan videoda TIR şoförü, bir gün içerisinde yaşadıklarını kısa kesitlelerle esprili bir dille anlattı.

TIR şoförü, TikTok hesabından paylaştığı videoda iş yerindeki işleyişi şu sözlerle tiye aldı:

"Mühendis gelir elini arkaya atar, gezer. "Şöyle yapalım, böyle yapalım, kaptan sen mi gideceksin, kaç günde gideceksin", ondan sonra gelir arabanın resmini çeker."