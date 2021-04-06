Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 6 Nisan koronavirüs tablosuna göre Türkiye, vaka sayısında dünya birincisi oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs verilerine göre Türkiye, koronavirüs vaka sayısında birinci oldu.

Worldometers'ın yayımladığı verilere göre Türkiye'nin birinci olduğu listede 1.3 milyar nüfuslu Hindistan ikinci oldu.

İşte Worldometers'ın yayımladığı tablo: