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Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-ABD savunma bakanlıkları arasında gerçekleştirilen toplantının olumlu geçtiğini bildirdi.

ABD ve Türkiye arasında askeri heyetlerin görüşmeleri sürüyor. Son görüşme ABD'de yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Washington'daki Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'na ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı.''

AA

Etiketler türkiye abd görüşme msb
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