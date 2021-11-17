Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-ABD savunma bakanlıkları arasında gerçekleştirilen toplantının olumlu geçtiğini bildirdi.
ABD ve Türkiye arasında askeri heyetlerin görüşmeleri sürüyor. Son görüşme ABD'de yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Washington'daki Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'na ilişkin açıklama geldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı.''
AA
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