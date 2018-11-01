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  3. 01 Kasım 2018 17:14

Türkiye ve ABD Menbiç’te ortak devriyeye başladı

TSK, Menbiç'te ABD askerleri ile birlikte ortak devriye görevine başladı.

Türkiye ve ABD Menbiç’te ortak devriyeye başladı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD ordusu, Menbiç yol haritası çerçevesinde ilçede ortak devriye faaliyetine başladı. Taraflar, ortak devriye öncesinde yürüttükleri eğitimleri 25 Ekim'de tamamlamışlardı.

Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Türk ve ABD askeri unsurları ilk ortak devriye faaliyetine geçti. 

Türk ve ABD askerleri, çalışmayı Menbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın civarında yürütüyor.

ABD ve Türkiye, 4 Haziran'da YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Menbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

YPG'NİN BÖLGEDEN TAMAMEN ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Yol haritası, 4 Haziran'dan sonraki ilk 3 ay içinde ortak devriyelerin tamamlanıp, ilçe merkezindekiler dahil olmak üzere YPG'nin bölgeden tümüyle çıkartılmasını, ardından ilçe merkezindeki askeri ve sivil meclislerin yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.

ABD tarafı, yol haritasının henüz başlangıç aşamasında teknik gerekçeler ileri sürerek uzun bir gecikmeye sebep olmuştu.

TSK unsurları, 18 Haziran'dan bu yana 68 kez koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra etti.

menbiç , türkiye , abd
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