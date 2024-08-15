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Türkiye ve Irak arasında Güvenlik Mutabakat Zaptı imzalandı

Türkiye ve Irak arasında Güvenlik Mutabakat Zaptı imzalandı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısında, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair imzalanan mutabakat zaptının tarihi bir öneme sahip olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı'nın ardından Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yüksek Düzeyli Toplantımızı gerçekleştirildik. Irak'tan çok değerli katılımcılarımız var. Geçtiğimiz yıl aralık ayında ve bu yıl Mart ayında aynı formatta bir araya gelmiştik. Irak'ta PKK farkındalığın arttığını görmekten mennunuz. İlişkilerimizin güvenlik ve askeri boyutlarını ele aldık. Ticari iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Müzakeresini yaptığımız askeri, güvenlik ve terörle mücadele zaptı taslağı üzerinde görüşmelerimizi yoğunlaştırdık. Tarihi bir gelişmeyi de ilan etmek istiyorum. Söz konusu mutabakat zaptı az önce imzalandı. Temaslarımızı kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Mutabakat zaptının her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum.

'VİZE SERBESTİSİ 1 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK'

Bir diğer önemli gelişme ise 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül'de başlatma konusunda karar aldık. Bölgemiz çok sancılı bir süreçten geçiyor. İsrail, sivilleri acımasızca hedef alıyor. Biz Irak ile Filistin konusunda tek ses, tek yüreğiz."

BAĞDAT'TA MERKEZ KURULACAK

Türkiye ile Irak arasında, terörle mücadele için Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika’da da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacak.

'BU İKİ ÜLKENİN TARİHİNDEKİ İLK MUTABAKAT ZAPTIDIR'

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının imzalanması hakkında "Sayın Irak Savunma Bakanı ve Sayın Türkiye Savunma Bakanı tarafından paraflar atılmıştır. Zannediyorum bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır" dedi.

Hüseyin, daha önce iki ülke arasında ortak işbirliğini ve askeri güvenlik işbirliğini kapsayan toplantı tutanakları olsa da bugün imzalanan zaptın ilk mutabakat zaptı olması bakımından önemine işaret etti. Irak Anayasasına bağlı olduklarını dile getiren Hüseyin, "Irak topraklarından kaynaklı komşu ülkelere yönelik herhangi bir tehdit bizim anayasamıza aykırıdır ve ilkelerine aykırıdır" ifadesini kullandı. Hüseyin, bu anlayışla hareket ettiklerini, bunun Irak'ın egemenliğini de korumak anlamına geldiğini, çünkü komşu ülkelere yönelik tehditlerin aynı zamanda Irak'a yönelik tehdit olduğunu söyledi.

Etiketler türkiye türkiye-iran Güvenlik Mutabakat Zaptı
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