Türkiye ve Özbekistan arasında anlaşma

Türkiye-Özbekistan İş Forumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev, DEİK Başkanı Nail Olpak, Özbekistan-Türkiye İş Konseyi ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov ile Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı'nın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ulaştırma alanında, TCDD ve Özbek Demiryolları iş birliğine dair bir Anlaşma imzalanmış, karayolu alanında Özbek sürücülerine vizelerin kaldırılması, 2020 yılından itibaren geçiş belgelerinin ücretsiz olması gibi son derece önemli hususlarda varılan mutabakatın altı çizilmiştir. Tarım ve Ormancılık Alanında, Bitki Karantinası Alanında İş birliği Anlaşması’nın imza sürecinin hızlandırılması kararlaştırılmıştır. Teknik iş birliği konularında, TİKA’nın Özbekistan’daki başarılı faaliyetlerinin altı çizilmiş, özellikle Özbekistan’ın Amu Derya delta kıyısı ve Horezm bölgesinin yeniden yeşillendirilmesi ve ormanların canlandırılması faaliyetleri değerlendirilmiştir. Eğitim Alanında, ise uzmanlarımızın 2019 yılı içerisinde eğitim alanındaki bütün karşılıklı iş birliği konularını görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştır” açıklamasında bulundu.

ÜÇ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Özbek heyetin ziyareti aracılığıyla, TCDD ile Özbekistan Demiryolları Arasında Mutabakat Zaptı, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Özbekistan Yatırımlar ve Ticaret Bakanlığı arasında İş birliği Anlaşması ve DEİK ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Arasında İş Konseyi Yenilenme Protokolü imzalandı.