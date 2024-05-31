Türkiye yeni bir göç dalgası tehdidi altında

İngiltere'nin ülkedeki düzensiz göçmenleri Ruanda'ya göndermesi, Türkiye'nin de Ruanda ile yaptığı Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması sonrasında Afrika ülkesinden Türkiye'ye yeni bir göç dalgası endişesi başladı...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 4 milletlerarası anlaşma, 29 Mayıs günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşmalar arasında en dikkat çeken, küçük bir Afrika ülkesi olan Ruanda ile imzalanandı.

Resmi Gazete'de, 24 Haziran 2019'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.

Buna göre; tarafların eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkelerine bağlı kalarak kendi yetki sınırları içerisinde turizm alanında işbirliğinin artırılması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor. İki ülke turizm eğitimi alanında bilgi alışverişinde bulunarak mesleki turizm eğitimi konusunda uzman kişilerin deneyimlerinden yararlanacak ve iş birliği yapacak.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Ruanda'nın İngiltere'nin düzensiz göçmenleri yolladığı ülke olması kaçakların bu ülke üzerinden Türkiye'ye gelebileceği endişesine yol açtı. "Ruanda" ifadesi sosyal medyada gündem oldu, kullanıcılar göçmen akınına karşı endişelerini dile getirdi.

'İSTANBUL'A 66 UÇUŞ VAR' İDDİASI

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı yaptığı paylaşımlarda şu iddialara yer verdi:

- Normalde üzerinden uçak bile geçmeyen Ruanda'dan, pazar günü 5 uçak Ruandalı Türkiye'ye getirilecek. Ayıp olmasın diye İngiltere'den direkt uçuş yerine Ruanda aktarmalı getiriyorlar. Pazar günü Ruanda'dan Türkiye'ye sadece THY'den 5 uçak geliyor.

Diğer firmalar ile birlikte Ruanda'dan İstanbul'a pazar günü 66 adet uçuş var.

İNGİLİZLER GÖÇMENLERİ BİR AY ÖNCE YOLLADI

İYİ Partili Kürşad Zorlu da konuyu Meclis gündemine taşındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Zorlu "Türkiye ve Ruanda arasında turizm alanında işbirliği anlaşması onaylandı. İngiltere yakın zamanda Ruanda ile bir antlaşma yapmış ve ülkeye gelenlerin statüsü belli olana kadar Ruanda'da kalması kararlaştırılmıştı. Bugün Ruanda'nın nüfusunun önemli bir kısmı komşu Tanzanya ve Uganda'dan aldığı mültecilerden oluşuyor, bunların yanında İngiltere ile yapılan anlaşmaya istinaden 1 Mayıs 2024 itibariyle ilk düzensiz göç kafilesi İngiltere'den Ruanda'ya gönderildi" ifadelerini kullandı.

Zorlu, şu soruları yöneltti:

Şimdi böyle bir ülke ile turizm alanında İşbirliği neden ve niçin yapılır?

Ruanda ile yapılacak turizm işbirliğinden Türkiye'nin ne gibi bir beklentisi ya da kazancı olabilir?

İngiltere'nin Ruanda'ya düzensiz göçmenleri göndermeye başlamasından sadece 1 ay sonra Ruanda ile Türkiye arasında yapılan bu anlaşma manidar değil midir?

Türkiye -şimdilik- Ruanda'ya vize uyguluyor, acaba bu antlaşma sonrası Ruanda'ya vize kalkacak mı? Ya da elektronik vize uygulamasına mı dahil edilecek?

"AFRİKA'NIN ORTASINDA SİVAS KADAR BİR ÜLKE"

Anlaşmaya ilişkin soru işaretlerini TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dile getiren İYİ Parti Balıkesir milletvekili Turhan Çömez ise Ruanda'ya ilişkin şu bilgileri verdi:

Afrika’nın ortasında bir ülke. Denize kıyısı yok.

Yüzölçümü Sivas kadar.

Nüfus 14 milyon.

Kişi başı milli gelir 1000 dolar civarında.

Turizm işbirliği anlaşması imzaladık ya, yeni. Gidip bir göreyim tatil yapayım dedim. Ama dönüş uçakları full.

Bu kadar güzel ülkeyi bırakıp niye Türkiye’ye gelmek ister ki bu Ruandalılar

- İsrail 2015’te, Birleşik Krallık ise 2022’de, Ruanda ile bir anlaşma yaptı. Buna göre, bu iki ülkeye yasa dışı yollardan giren kaçaklar, Ruanda’ya gönderilecek ve bunun için de para ödenecek. Peki biz ne yaptık? Ruanda ile turizm işbirliği anlaşması imzaladık. Afrika’nın ortasındaki bu küçük ülke ile. Acaba neden?

"RUANDA İLE ANLAŞMA YAPAN BAŞKA BİR ÜLKE VAR MI?"

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker de "Dünyada, yüce Türk devleti dışında, Ruanda ile 'kültürel ilişkilerini' geliştirme amacıyla “turizm antlaşması” imzalamış başka bir ülke bilen, duyan var mı?" diye sordu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise "Türkiye Ruanda ile niye Turizm anlaşması imzalıyor? Ciddi ciddi soruyorum. Yetkili ve konu hakkında bilgisi olan insanlar Türkiye'ye yararının ne olduğunu yazabilirler mi? Eğer yararı yok ise anlaşma niye imzalanıyor?" sorularını yöneltti.

"TURİST ÇEKME AMACI TAŞIMIYOR"

Prof. Dr. Demirtaş daha sonra kendisini Kültür ve Turizm Bakanlığı başdanışmanının arayarak bilgilendirme yaptığını yazdı:

- Şimdi beni Turizm Bakanlığı Başdanışmanı Tayfun Topal arayıp bilgilendirdi. Ruanda ile yapılan anlaşma Turist çekme amacı taşımıyor. Daha çok soft power dediğimiz, ABD ve Avrupa ülkelerinin sıklıkla kullandığı bir yöntemi içeriyor. Türkiye’nin turizm konusunda sahip olduğu deneyim paylaşımı ve verilecek eğitimleri yani Türkiye’nin bölgedeki etkisinin şimdi olmasa bile ileride artırılması amaçlanıyor.

Sözcü