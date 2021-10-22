Türkiye yeni bir rekora uyandı! 1 Dolar = 9,52 TL

TCMB'nin faiz indirim kararıyla yükselişe geçen piyasaları bunun üzerine bir de dün gece gelen Türkiye'nin "gri listeye alındığı" haberi vurdu. Haberler kötü gelince hem dolar, hem euro hem de altın yeni rekorlarını kırdı. Dolar, Euro, Sterlin, gümüş, altın ve kripto para piyasalarında son durum.

Ağustos ayından bu yana yükselişini sürdüren, ve son 2 haftadır neredeyse her gün rekorunun üstüne çıkan dolar haftanın son gününe de yeni bir rekorla başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. Dün açıklanan ve beklentileri aşan bu faiz indirimi kararının ardından piyasalar bir anda alevlendi ve rekor üstüne rekor geldi.

Gece saatlerinde de Fransa'nın başkenti Paris'te üç günlük toplantılarının ardından bir açıklamada bulunan Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'yeterince çaba göstermeyen' ülkelerin bulunduğu 'gri liste'ye aldığını açıkladı.

Bu haberle piyasalar geceyarısı yeniden hareketlendi ve yeni rekorlara imzasını attı.

TCMB’nin faiz indirimlerine önümüzdeki ay devam etmesi, bununla birlikte döviz kurları ve enflasyondaki artışın da sürmesi bekleniyor.

Uzmanlar, TCMB’nin faiz indiriminin ekonomik değil siyasi gerekçelerle yapıldığına işaret ediyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 9,52 TL'den, Euro 11,07 TL'den, Sterlin ise 13,16 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,4770 lira, avronun satış fiyatı ise 11,0290 lira olmuştu.

Türk lirası, dolar karşısında yüzde 3’ten fazla düşüşle son iki günde en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken ikinci sırada yüzde 1,63 düşüşle Güney Afrika randı geldi.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS), faiz indirim kararı sonrası 15 baz puan yükselişle 455 baz puana çıkarken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 20,29 seviyesinde bulunuyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,40 seviyesinden fiyatlanırken, onsu 1.786 dolar olan altında, gram altın 540/545, çeyrek altın 877/897, Cumhuriyet altını ise 3.608/3.646 TL alış satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para pyiasalarında ise Bitcoin 62 bin 975 dolardan, Ethereum ise 4 bin 138 dolardan işlem görüyor.

TL DEĞER KAYBINDA DÜNYA BİRİNCİSİ

TL, 2021 yılında gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda bulunuyor.

Sene başından bu yana TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 20’yi aştı.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ EKİMDE AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 3,6 azaldı. Eylülde 79,7 olan endeks, bu ay 76,8 oldu.

AK PARTİ'NİN İLK AÇIKLAMASI BU OLDU

Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimine AK Parti'den ilk değerlendirme geldi. AK Partili Cahit Özkan, Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin, "Bir saat bile geçmeden döviz kurundaki anlık artış veya değişkenlik üzerinden meseleye yaklaşmanın ekonomimiz açısından doğru bir bakış açısı olmayacağını düşünüyoruz. Kararın pek çok bileşenin, değişkenin dikkate alınmak suretiyle verildiğine inanıyoruz. Buna uzun vadeli bakmak lazım." yorumunu yaptı.

MERKEZ BANKASI İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN: FAİZİ DAHA DA İNDİRECEK!

Reuters’ın aktardığına göre iki banka da yıl sonunda politika faizinin yüzde 15 olacağını öngörüyor.

Goldman Sachs’ın tahmininde Para Politika Kurulu’nun öncelikle 50 baz puan faiz indirimine gideceğini, sonraki iki toplantıda da 25 baz puanlık indirimler yapılacağı yer aldı.