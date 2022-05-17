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Türkiye-Yunanistan sınırında 32 kişi yakalandı

Türkiye-Yunanistan sınırında 32 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, son 4 günde yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 25'i FETÖ, 2'si PKK/KCK mensubu 32 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görevli hudut birliklerimiz son 4 günde ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan 25'inin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi. 

DHA

Etiketler msb fetö pkk sınır yunanistan
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