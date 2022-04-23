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Türkiye'de 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Türkiye'de 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Van'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi. Merkez Bankası'nda yapılan incelemede paranın gerçek olduğu tespit edildi.

Van'da jandarma ekipleri, ABD Merkez Bankasınca koleksiyon amacıyla sınırlı sayıda bastırılan 1 milyon dolarlık banknot ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde edilen istihbari çalışmalar sonucunda 18 Nisan'da Gürpınar'dan Edremit ilçesine hareket halindeki bir ticari taksiyi durdurdu.

Araçtaki müşterilerin yapılan üst aramalarında ABD Merkez Bankası tarafından bastırılarak bazı ABD'li iş adamlarına koleksiyon amacıyla verildiği anlaşılan 1 milyon dolarlık banknotlardan biri ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirilen banknotu, gerçek olup olmadığının tespiti için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Van Şubesine gönderdi. Yapılan inceleme sonucu banknotun gerçek olduğu belirlendi.

Olayla ilgili şüpheliler Z.S. ve C.S. gözaltına alındı.

AA

Etiketler 1 milyon dolarlık banknot
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