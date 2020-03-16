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TÜRKİYE'DE 12 YENİ KORONAVİRÜS VAKASI DAHA!
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  3. 16 Mart 2020 00:01

Türkiye'de 12 yeni koronavirüs vakası daha!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa'dan gelmiş 7, ABD'de gelen 3 vakamız var" dedi.

Türkiye'de 12 yeni koronavirüs vakası daha!
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Bakanı Fahrettin Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi.

DHA

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fahrettin koca , koronavirüs
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