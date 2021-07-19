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Türkiye'de 2 doz aşısını yaptıranalrın sayısı açıklandı

Türkiye'de 2 doz aşısını yaptıranalrın sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Koca iki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu, en az bir aşısını yaptıranların sayısının ise 39 milyonu geçtiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti.

Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33’üne karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "En az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 63’üne karşılık geliyor." dedi.

Etiketler fahrettin koca aşılama aşı sayısı aşı koronavirüs
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