Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koronavirüs salgınına karşı temas, izolasyon ve mesafenin önemini vurgulayan Bakan Koca, bu üç kelimenin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. Koca, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar:

Çin'de başlayan olay bütün hayatı belirlemiş durumda. Hiçbirimiz bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz. 24 saat içinde bile yaşam tarzı radikal değişiklikler gösterebiliyor. Dünya, bütün ulusları birleşmiş olarak ortak bir düşmana karşı savaşıyor. Dünya corona virüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Biz hastalığın ülkemize girmesini bu yolla öteledik.

İzolasyon korunmazsa diğer tedbirlerde bizi korumaz.

601 SAĞLIK PERSONELİNDE VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 601 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayısını açıkladı