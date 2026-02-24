  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'de aile yapısı alarm veriyor: Boşanmalar rekor kırdı, evlilikler azaldı

Türkiye'de aile yapısı alarm veriyor: Boşanmalar rekor kırdı, evlilikler azaldı

Türkiye'de aile yapısı alarm veriyor: Boşanmalar rekor kırdı, evlilikler azaldı
Güncelleme:

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 552 bin çift evlenirken, 193 bin çift ise boşandı. Boşananların sayısı rekor kırarken, evlenenlerin sayısı ise azalmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), evlilik ve boşanma verilerini açıkladı. Türkiye'de geçen yıl 193 bini aşkın çift boşanarak rekora imza attı. 2020'den bu yana boşanma sayısındaki artış 57 bine ulaşırken, evlenenlerin sayısı ise hızla düşüyor.

TÜİK verilerine göre, 2024 yılında 188 bin olan boşanma sayısı, geçtiğimiz yıl 193 binin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

En çok boşanma İzmir'de

Türkiye genelindeki boşanma haritasına bakıldığında şehirler arasındaki uçurum dikkat çekiyor. En çok boşanma İzmir'de, en az boşanma ise Hakkari'de görüldü. 

Evlenenlerin sayısı düşüşte

Pandemi sonrası kısa süreli bir artış gösteren evlenme sayıları, 2025 yılı itibarıyla yeniden sert bir düşüşe geçti. Geçen yıl evlenen çift sayısı 552 bin 237 olarak kayıtlara geçti. 

En çok evlilik Gaziantep, en az Tunceli'de gerçekleşti.

Evlenme yaşı yükseliyor

Gençlerin evlilik planlarını ertelemesi veya tercih etmemesi, ortalama ilk evlenme yaşını da yukarı çekti.TÜİK verilerine göre, kadınlarda ortalama evlilik yaşı 26'ya, erkeklerde ise 28'e yükseldi. 

Uzmanlar, boşanmalardaki artışı sadece değişen kadın-erkek ilişkilerine bağlamıyor. Hayat pahalılığı, konut sorunu ve işsizlik gibi faktörlerin evlilikleri temelinden sarstığı, "geçim derdinin" huzursuzlukların ana kaynağı haline geldiği belirtiliyor.

 

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor!
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor!
Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı
Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı
Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı
Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı
14 aylık bebeğin kafatasını çatlatan korkunç saldırı güvenlik kamerasında
14 aylık bebeğin kafatasını çatlatan korkunç saldırı güvenlik kamerasında
Tamamen kuruyan bir gölümüz daha küllerinden doğdu; vahşi hayat da geri döndü!
Tamamen kuruyan bir gölümüz daha küllerinden doğdu; vahşi hayat da geri döndü!
İstanbul'da vahşice öldürülen Çinli iş insanının katilleri kamerada
İstanbul'da vahşice öldürülen Çinli iş insanının katilleri kamerada
Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı!
Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı!
Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor!
Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor!
Etiketler tüik boşanma verileri evlilik sayısı evlilik yaşı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı Yağmur Atacan'ın 8 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'a yıllar önce yaptığı evlenme teklifi herkesi şaşırttı Kademeli emeklilik, bayram ikramiyesi, en düşük maaş... Özgür Erdursun'dan dikkat çeken tarih Kademeli emeklilik, bayram ikramiyesi, en düşük maaş... Özgür Erdursun'dan dikkat çeken tarih İstanbul'da vahşice öldürülen Çinli iş insanının katilleri kamerada İstanbul'da vahşice öldürülen Çinli iş insanının katilleri kamerada Futbolda şike operasyonu: 10 kulüpten çok sayıda yönetici gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı Futbolda şike operasyonu: 10 kulüpten çok sayıda yönetici gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı Mansur Yavaş'ın adaylık açıklaması için flaş açıklama Mansur Yavaş'ın adaylık açıklaması için flaş açıklama Evrim Alasya ve Kerem Alışık 1,5 yıllık aşkı bitirdi: Tiyatro da iptal Evrim Alasya ve Kerem Alışık 1,5 yıllık aşkı bitirdi: Tiyatro da iptal İftarlık Gazoz filmini 10 yıl sonra oruç sahnesi üzerinden hedef aldılar İftarlık Gazoz filmini 10 yıl sonra oruç sahnesi üzerinden hedef aldılar Bir şehir sular altında: Eski belediye başkanı evinden botla tahliye edildi Bir şehir sular altında: Eski belediye başkanı evinden botla tahliye edildi Tamamen kuruyan bir gölümüz daha küllerinden doğdu; vahşi hayat da geri döndü! Tamamen kuruyan bir gölümüz daha küllerinden doğdu; vahşi hayat da geri döndü! Marmara Denizi'ne düşen THY uçağına ait yeni parçalar bulundu Marmara Denizi'ne düşen THY uçağına ait yeni parçalar bulundu
Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor! Hava yeniden buz kesecek... Güneşe aldanmayın, yağmur ve kar geri dönüyor! 14 aylık bebeğin kafatasını çatlatan korkunç saldırı güvenlik kamerasında 14 aylık bebeğin kafatasını çatlatan korkunç saldırı güvenlik kamerasında Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı! Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı! 7. kattan düşen çocuğu elleriyle kurtardı... Kahraman görevlinin kaburgası kırıldı! 7. kattan düşen çocuğu elleriyle kurtardı... Kahraman görevlinin kaburgası kırıldı! Maaşındaki kesintiyi nafaka kesintisi sanmıştı, gerçek hapse girince ortaya çıktı! Maaşındaki kesintiyi nafaka kesintisi sanmıştı, gerçek hapse girince ortaya çıktı! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor! Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için ortalığı karıştıran sözler Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için ortalığı karıştıran sözler Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı Yüzyılın kar fırtınası vurdu: 10 bin uçuş iptal, 650 bin kişi elektriksiz kaldı CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Belediye İmar Müdürü dahil 4 kişi tutuklandı! CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Belediye İmar Müdürü dahil 4 kişi tutuklandı! Pozisyon ofsayt mı, gol mü ? Eski hakem Mustafa Çulcu son noktayı koydu Pozisyon ofsayt mı, gol mü ? Eski hakem Mustafa Çulcu son noktayı koydu