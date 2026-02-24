Türkiye'de aile yapısı alarm veriyor: Boşanmalar rekor kırdı, evlilikler azaldı

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 552 bin çift evlenirken, 193 bin çift ise boşandı. Boşananların sayısı rekor kırarken, evlenenlerin sayısı ise azalmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), evlilik ve boşanma verilerini açıkladı. Türkiye'de geçen yıl 193 bini aşkın çift boşanarak rekora imza attı. 2020'den bu yana boşanma sayısındaki artış 57 bine ulaşırken, evlenenlerin sayısı ise hızla düşüyor.

TÜİK verilerine göre, 2024 yılında 188 bin olan boşanma sayısı, geçtiğimiz yıl 193 binin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

En çok boşanma İzmir'de

Türkiye genelindeki boşanma haritasına bakıldığında şehirler arasındaki uçurum dikkat çekiyor. En çok boşanma İzmir'de, en az boşanma ise Hakkari'de görüldü.

Evlenenlerin sayısı düşüşte

Pandemi sonrası kısa süreli bir artış gösteren evlenme sayıları, 2025 yılı itibarıyla yeniden sert bir düşüşe geçti. Geçen yıl evlenen çift sayısı 552 bin 237 olarak kayıtlara geçti.

En çok evlilik Gaziantep, en az Tunceli'de gerçekleşti.

Evlenme yaşı yükseliyor

Gençlerin evlilik planlarını ertelemesi veya tercih etmemesi, ortalama ilk evlenme yaşını da yukarı çekti.TÜİK verilerine göre, kadınlarda ortalama evlilik yaşı 26'ya, erkeklerde ise 28'e yükseldi.

Uzmanlar, boşanmalardaki artışı sadece değişen kadın-erkek ilişkilerine bağlamıyor. Hayat pahalılığı, konut sorunu ve işsizlik gibi faktörlerin evlilikleri temelinden sarstığı, "geçim derdinin" huzursuzlukların ana kaynağı haline geldiği belirtiliyor.

Haber3.com Haber Merkezi