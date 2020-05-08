Türkiye'de antikor testi olarak bilinen Elisa testleri başlıyor!

Bir süre önce büyükşehirlerde başlayan ve normal COVID-19 testleriyle sağlıklı kişiler üzerinde yapılan virüs yükü araştırmasının yanı sıra, önümüzdeki hafta toplumdaki bağışıklık oranlarını verecek olan antikor testleri de yapılmaya başlanacak. Edinilen bilgilere göre bu testler birçok açıdan önem taşıyor. Yapılan toplantılarda, testin yapılma metotları ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler şöyle:

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Türkiye genelinde 81 milyon için 150 bin kişide yapılması planlanan Elisa testi, istatistikçilerin ve enfeksiyoncuların çalışması sonucu katsayı hesabıyla belirlendi. İstenilen verilerin elde edilebilmesi için bu kadar testin yapılmasının zorunlu olduğu belirtiliyor. Belirlenen metotlarla 150 bin kişiye yapılacak test, örnekleme modellerine göre yapılacak. Test çalışılırken, yaş grupları, meslek grupları, kalabalık yerlerde çalışanlar ve kentlerin kıyı mahallelerinde yaşayanlar gibi gruplar belirlenecek.

SONUÇLAR 15 GÜN SONRA

Test çalışılırken, diğer testlerde olduğu gibi kan alacak ekipler oluşturulacak. Elisa testinin 45 dakikada sonuç verdiği, PCR testleri gibi karmaşık olmadığı ve canlı materyalle çalışılmadığı da belirtildi. Test, poliklinikler hariç, hemen hemen tüm hastanelerde yapılabiliyor. AIDS nedeniyle iyi bilinen Elisa’nın testin adı olduğu, sadece AIDS değil, çok sayıda bulaşıcı hastalığın bu testle saptandığı bilgisi de paylaşıldı. Testin sonuçlarının 15-20 günde çıkması hesaplanıyor. Değerlendirmenin süreyi biraz uzatabileceği belirtiliyor.