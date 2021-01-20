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  3. 20 Ocak 2021 13:48

Türkiye'de aşı olanların sayısı 1 milyonu aştı

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasında aşılananların toplam sayısı 1 milyonu aştı. Aşı programında sıra huzurevi ve bakımevlerinde kalanlar ile 90 yaş üstünde.

Türkiye'de aşı olanların sayısı 1 milyonu aştı
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"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre aşı yapılan kişi sayısı saat 950 bini aştı. Bugün itibariyle aşılananların sayısı 1 milyonu aştı.

Aşılananların sayı anlık güncelleniyor.

İlk aşılananlar sağlık çalışanları

Sağlık Bakanlığı'nın aşılama takvimine göre ilk aşılananlar sağlık çalışanları oldu. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.

 İstanbul'da 150 bini aşkın sağlık çalışanı aşı oldu

Bugün, sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlanması bekleniyor. İki doz halinde uygulanan koronavirüs aşısının ikinci dozu 28 günlük aranın ardından yapılacak.

Huzurevi ve bakımevlerinde aşı uygulaması sürüyor

Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına dün başlandı.

Bu kapsamda, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personele, CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor.

 90 yaş ve üzerindeki kişilerin de aşı programı başladı. Bu kişiler uygun olduğu takdirde evlerinde aşı oluyor.

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