Türkiye'de aşılanan kişi sayısı açıklandı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulana aşı miktarı Sağlık Bakanlığı tarafından açıkladı. Bugüne kadar uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 28 milyon 825 bin 678 oldu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulana aşı miktarı Sağlık Bakanlığı tarafından açıkladı. Bugüne kadar uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 28 milyon 825 bin 678 oldu.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 30 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 512 bin 462, ikinci doz aşı 12 milyon 313 bin 216 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 28 milyon 825 bin 678 olarak gerçekleşti.

3 gün önce evden yüzmek için çıkmıştı, cesedi sahilden 6 mil uzakta bulunduTürkiye

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 965 bin 376 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 768 bin 215, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 957 bin 27 toplamda 4 milyon 725 bin 242, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 354 bin 190, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 38 bin 229 toplamda 2 milyon 392 bin 419, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 109 bin 203, ikinci doz aşı sayısı 856 bin 588, toplamda 1 milyon 965 bin 791 doz olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE AŞI TABLOSU

30 Mayıs 2021, Pazar 20:27

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı. Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düşüş yaşandı.

Türkiye'nin 30 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

30 Mayıs 2021 Pazar - Son 24 saatin koronavirüs tablosu

TÜRKİYE 5'İNCİ SIRADA

Öte yandan Worldometers sitesinin verilerine göre Türkiye toplam 5 milyon 242 bin 911 vaka sayısıyla tüm dünya ülkeleri arasında en çok vaka sayısı olan 5'inci ülke oldu. İlk sırada 34 milyon 36 bin 456 vaka sayısı ile Amerika yer alırken, Türkiye, 5 milyon 657 bin 572 vaka sayısı bulunan Fransa'nın hemen arkasında. Türkiye'den sonra 6'ncı sırada ise 5 milyon 63 bin 442 vaka sayısı ile Rusya var.

İşte Worldometers'in yayınladığı tablo:

Worldometers'e göre koronavirüs vaka sayısında ülkeler sıralaması - Türkiye 5'inci sırada

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde)

15 - 21 Mayıs 2021