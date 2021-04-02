  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'de Biontech aşılaması başladı

Türkiye'de Biontech aşılaması başladı

Türkiye'ye getirilen 2.8 milyon doz BionTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilmişti. Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu.

 Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanan aşı Nisan'da 4.5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu olarak anlaşma da sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek. Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edildi. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2 ile 8 derecede arasındaki aşı dolabında saklayabilecek.

Kalp hastası olduğunu ve aşı olduğu için çok mutlu olduğunu ileten Ayşe Dinç, “Kalp hastasıyım olmam gerekiyordu. Onaylanır onaylanmaz geldim. Daha güvende hissediyorum kendimi. Tavsiye ederim, en azından kendilerini hastalığa karşı koruma altına almış olurlar” şeklinde konuştu.

BioNTech aşısı da Sinovac aşısı mı ? Kim hangi aşıyı olmalı ?BioNTech aşısı da Sinovac aşısı mı ? Kim hangi aşıyı olmalı ?Haber

 

Etiketler aşı iğne biontech aşılama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Halkbank'tan 6 ay ödemesiz kredi fırsatı!
Tren raydan çıktı: 36 ölü, 60 yaralı
Hepsi bugün raflarda ! İşte BİM'in 2 Nisan cuma kampanyaları
CHP'den AK Parti'nin 1 Nisan videosuna videolu yanıt
Meteoroloji il il uyardı! Bahar mahar yok, kışa devam!
Survivor'a veda eden isim belli oldu
1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar
Yine A Milli Takım yine prim krizi!
Piyasalarda ani düşüş! Dolar 8 TL'nin altını test etti, altın çakıldı!
Tarikat evinden çıkan Tuğamiral hakkında dikkat çeken ayrıntı