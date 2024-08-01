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Türkiye'de bir günlük yas ilan edildi

Türkiye'de bir günlük yas ilan edildi
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Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin İran'da uğradığı suikaste uğraması nedeniyle Türkiye'de bir günlük yas ilan edildi. 

Cevdet Yılmaz cenaze törenine katılacak

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Hamas lideri Heniye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Etiketler ismail haniye Hamas türkiye yaş
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