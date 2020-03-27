Türkiye'de bir ilk! Belde karantinaya alındı

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, corona virüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Anılan yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi tutulacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerindenbu bölgedeki evlerde ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izolasyona alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir."

Açıklamada, çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışların da ikinci karara kadar sınırlandırıldığı belirtildi.

RİZE'YE GELENLERE 14 GÜN KARANTİNA

Rize'de koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan 'varış kontrol belgesi' uygulaması ile il dışından gelenler, oluşturulan arama noktalarında sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ardından ise 14 gün evlerinde karantina altında tutuluyor. Ekipler, evleri dolaşarak karantinaya uyulup uyulmadığını da kontrol ediyor.



Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay tarımının yaklaşmasıyla vatandaşlar, büyük kentlerden Rize'ye dönmeye başladı. Rize Valiliği de aldığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'varış kontrol belgesi’ uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında il dışından otobüsler ve özel araçları ile kentte gelenler, oluşturulan arama noktalarda sağlık kontrolünden geçiriliyor, kayıt altına alınıyor. Bu kişiler tedbir amaçlı 14 gün evlerinde gözlem altında tutuluyor. Ekipler, evleri dolaşarak karantinaya uyulup uyulmadığını da kontrol ediyor.



İstanbul’dan Rize'ye gelen Eyüp Pazarcı (66), aldığı izinle memleketine döndüğünü belirterek "Kışın İstanbul’da, yazın burada yaşarım. Orada 10 gün karantinada kaldım. Şimdi ise memleketime geldim. Kaymakamlıktan izin aldım ve geldim. Bu uygulama çok güzel böyle olursa bu mikrop dağılmaz" dedi.



Ankara'dan gelen Mevlüt Kesimal ise "Uygulama iyi olmuş. Tedbir amaçlı bu uygulamalar çok güzel. Ben uygulamayı beğendim. Biz de kurallara uyacağız" diye konuştu.



Şener Ökten ise "Ankara'dan memleketime geldim. Bu uygulamadan haberim yoktu. Bilseydim tabii gelmezdim. Şimdi evimde 14 gün tedbir amaçlı karantinada olacağım. Keşke daha önce yapsalardı" ifadelerini kullandı.



KARANTİNADA BEKLİYOR

Ankara'dan geldiği için evinde 14 günlük karantinada bekleyen Muhammet Ali Yılmazer de şunları söyledi:

''Bu uygulamadan haberim vardı. Rize’ye girmeden çevirdiler bizi. Ateşimizi ölçtüler, 14 günlük karantina altında olacağımıza dair kağıt imzaladık. Evde çocuklar vardı. Onları köye gönderdim. Bugün karantinaya başladık. Bence çok güzel bir uygulama, Ankara’dan gelene kadar birçok ilden geçtik. Hiçbir ilde böyle bir uygulama görmedik. Rize’ye girdiğimizde bizi çevirdiler."