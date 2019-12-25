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  3. 25 Aralık 2019 17:19

Türkiye'de bir ilk ! Komünist Başkan kadına şiddet için hareket geçti

Tunceli Belediyesi ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası Tüm Bel-Sen, kadına şiddet uygulayan kişilerin belediyenin sosyal haklarından yararlanmasını engelleyen bir sözleşmeye imza attı.

Türkiye'de bir ilk ! Komünist Başkan kadına şiddet için hareket geçti
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Tunceli Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında imzalanan sözleşmeyle, eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanlar belediyenin sosyal haklarından faydalanamayacak.

KOMÜNİST BAŞKAN İMZALADI
Tunceli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında belediye çalışanlarına yönelik sözleşme imzalandı. Türkiye Komünist Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Mazlum Doğan'ın katılımıyla yapılan sözleşmede eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanların belediyenin sosyal haklardan faydalanamayacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sözleşmeyi önemli buldukları belirtti.

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