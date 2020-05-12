Türkiye'de bir ''süper taşıyıcı'' 46 kişiye virüs bulaştırdı!

Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki H.A.’nın dün gittiği hastanede koronavirüs testi sonucu pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı. Filyasyon ekipleri hemen kadının temas ettiği kişiler ile irtibata geçti.

Sözcü'den Erhan Kaytanbay'ın haberine göre, H.A.’nın hastaneye gitmeden önce virüs taşıdığını bilmeden yakın zamanda düzenlenen iftar, taziye, mevlitlere katıldığını söylemesi üzerine dün 59 kişiye test yapıldı ve bugün bu kişilersen 46'sının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Olay sonrası 46 kişi ve ailelerinin ev karantinasında tutulacağı açıklandı.

46 kişinin temas ettiği kişilerin de filyasyon ekipleri tarafından tek tek araştırılacağı öğrenildi.





