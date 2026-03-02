Türkiye’de doğal gaz kesintisi riski var mı?

Küresel enerji piyasalarındaki hareketlilik ve bölgesel gerilimler sonrası gözler Türkiye’nin enerji arzına çevrildi. BOTAŞ, doğal gaz tedarik zinciri ve depo doluluk oranlarına dair merak soruya yanıt verdi. LNG kapasitesinden uzun vadeli sözleşmelere kadar alınan tüm önlemlerin detayları paylaşıldı. İşte kış ortasında enerji arz güvenliğine dair yapılan o kritik resmi açıklamanın ayrıntıları.

Orta doğudaki savaş, dünya genelinde enerji koridorlarında yaşanan hareketlilik ve bölgesel belirsizlikler, doğal gaz tedarikinde aksama yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermek amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme metni yayımladı.

"Tedarik Zincirinde Risk Bulunmamaktadır"

Yapılan resmi açıklamada, Türkiye’nin enerji altyapısının her türlü senaryoya hazırlıklı olduğu vurgulandı. BOTAŞ, doğal gaz arzının kesintisiz sürdürülmesi için gerekli tüm teknik ve stratejik tedbirlerin alındığını belirterek, "Ülkemizin doğal gaz arz güvenliğinde ve tedarik zincirinde herhangi bir risk bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.

Güçlü Altyapı ve Kaynak Çeşitliliği Vurgusu Enerji yönetiminin stratejik hamlelerine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin gaz güvencesini sağlayan dört temel sütun şu şekilde sıralandı:

Kaynak Çeşitliliği: Farklı ülkelerden sağlanan gaz girişi.

Uzun Vadeli Sözleşmeler: Fiyat ve miktar istikrarını koruyan anlaşmalar.

Depolama Kapasitesi: Yeraltı doğal gaz depolama tesislerindeki yüksek doluluk oranları.

LNG ve FSRU Gücü: Gazlaştırma kapasitesindeki artışla deniz yoluyla gelen tedarikin güçlendirilmesi.

BOTAŞ, ilgili tüm kurumlarla eş güdümlü olarak sürecin anlık takip edildiğini ve küresel ölçekteki dalgalanmaların Türkiye üzerindeki etkilerini minimize edecek altyapının devrede olduğunu yineledi.