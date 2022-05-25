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Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrenci sayısı açıklandı

Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrenci sayısı açıklandı

Başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili tartışmalar sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), ülkede okuyan Suriyeli öğrencilerin sayısına ilişkin açıklama geldi.

Son zamanların en sıcak gündemleri arasında yer alan sığınmacı sorunu devam ediyor. Hemen her gün yüzlerce kaçak göçmenin yakalandığı Türkiye'de eğitim gören sığınmacıların sayısı ise merak ediliyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merak edilen rakama ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'deki öğrenci sayısının 150 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de okuyan Suriyeli öğrenci sayısına ilişkin ise yuvarlak bir rakam vermekle yetindi

Türkiye'ye teşekkür edilmesi gerektiğini söyleyen Özer, "Çünkü Türkiye sadece vatandaşlarına eğitim vermiyor, aynı zamanda göçmenlere de eğitim sağlıyor" dedi. Özer, Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrenci sayısını ise ''yaklaşık 1 milyon'' olarak açıkladı

 

Etiketler meb suriyeli öğrenci sığınmacı öğrenci göçmen mahmut özer
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