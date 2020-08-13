Türkiye'de eve yollanan koronavirüs hastaları ile ilgili korkutan iddia

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal Şanlıurfa’da hastanede virüs kaptığı tespit edilip eve gönderilen hastaların şehir için otobüslerini kullandığı, dışarıda dolaştıkları uyarısında bulundu.

Şanlıurfa Valiliği’nden gerekli tedbirleri almasını isteyen Tanal, karantinadaki hastaların tüm ihtiyaçlarının da giderilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP’li Mahmut Tanal’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, şu şekilde:

“Erzurum’da evde karantinaya alınan korona virüs hastalarının dışarı çıkıp, halkın arasına karıştığı yönündeki uyarımız sonrası Erzurum Valiliği tarafından sağlık personeli ve polislerden oluşan ‘Çat Kapı’ timleri oluşturuldu.



Şimdi benzer uyarıyı, paylaşılan bilgiler doğrultusunda Şanlıurfa, Siverek için yapıyoruz.

Şanlıurfa’da hastanelerde Covid-19 testi pozitif çıkan ve durumu kritik olmayan hastalar, ellerine ilaç tutuşturularak eve yollanıyor.

Virüs kaptığı kesinleşen, yanında yakını bulunmayan, imkanı olmayan hastalar, şehir içi otobüslerine binip eve gidiyor.

Şanlıurfa, Siverek halkı kaderine terk edilmemelidir.

Şanlıurfa’da da Covid-19 testi pozitif çıkan ve eve yollanan, ikametgahında kendini karantinaya alınması istenen hastalar, Erzurum’daki ‘Çat Kapı’ uygulaması benzeri bir uygulamayla denetlenmeli ve kontrol altında tutulmalıdır.

Pozitif vakaları kendi haline bırakarak, “Saldım çayıra, Mevlam kayıra” mantığıyla virüsle baş edemeyiz.

HASTALAR EVDE AÇ SUSUZ BIRAKILMAMALI

Şanlıurfa’daki pozitif vaka sayısındaki artış korkutuyor. Bu yüzden gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

Sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda da azami hassasiyet gösterilmelidir.

Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmalıdır.

Şanlıurfa Valiliği’ne sesleniyorum:

Korona virüs hastalarının halkın içinde dolaşmaları, ziyaretçi kabul etmeleri, şehir içi otobüslerle eve yollanmaları, seyahat etmeleri engellenmelidir.

Ayrıca çalışamayan, işine ara veren, maddi durumu kötü olan korona virüs hastaları, evde aç susuz bırakılmamalıdır. Sosyal devlet ilkesi gereği her türlü ihtiyaçları karşılanmalıdır.”