Türkiye'de ''Güven Huzur 6'' operasyonu

Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 12 bin 965 ekipte görevli 71 bin 531 personelin katılımıyla, 6 bin 238 hassas noktada "Türkiye Güven Huzur-6" operasyonu gerçekleştiriliyor.

Türkiye Huzur denetiminin 6.'sı bu akşam saat 20.00 itibariyle ülke genelinde başladı.

İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen "Türkiye Huzur-6" denetimine, polis helikopteri destek veriyor.

Sabit noktalarda gerçekleştirilen denetimler saat 23.00'da sona erecek. Gece 01.00'a kadar ise sabit mekanlarda denetimler yapılacak.