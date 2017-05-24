Yolcunun hostese verdiği not panik yarattı
Yolcunun hostese verdiği not panik yarattı
Kanlı saldırıda yeni gelişme ! Aralarında Türk de var
Kanlı saldırıda yeni gelişme ! Aralarında Türk de var
İşte usta sanatçının son durumu...
İşte usta sanatçının son durumu...
Alman vekilden şoke eden Türkiye iddiası !
Alman vekilden şoke eden Türkiye iddiası !
Bank Asya eski yöneticisi için flaş karar
Bank Asya eski yöneticisi için flaş karar
Sürücüler dikkat ! O yol 22 gün kapalı...
Sürücüler dikkat ! O yol 22 gün kapalı...
ABD bayrağı ve PKK paçavrası indirildi
ABD bayrağı ve PKK paçavrası indirildi
İzmirlilere büyük müjde ! Rahatlayacak...
İzmirlilere büyük müjde ! Rahatlayacak...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Mayıs 2017 23:02

Türkiye'de ''Güven Huzur 6'' operasyonu

Tüm Türkiye genelinde yapılan operasyona 71 bin 531 güvenlik görevlisi katıldı.

Türkiye'de ''Güven Huzur 6'' operasyonu
A+ A-

Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 12 bin 965 ekipte görevli 71 bin 531 personelin katılımıyla, 6 bin 238 hassas noktada "Türkiye Güven Huzur-6" operasyonu gerçekleştiriliyor.

Türkiye Huzur denetiminin 6.'sı bu akşam saat 20.00 itibariyle ülke genelinde başladı.

İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen "Türkiye Huzur-6" denetimine, polis helikopteri destek veriyor.

Sabit noktalarda gerçekleştirilen denetimler saat 23.00'da sona erecek. Gece 01.00'a kadar ise sabit mekanlarda denetimler yapılacak.

DHA

operasyon , türkiye , emniyet , personel