''Türkiye’de hafta sonu yasakları bir işe yaramadı''

Türkiye’nin geçen haftadan beri semptom göstermeyen vakaları da eklemesiyle ciddi bir artışın yaşandığı corona virüsü vakalarında ve corona virüsüne bağlı ölümlerle mücadele kapsamında alınan önlemler ile ilgili Reuters kapsamlı bir analiz hazırladı.

Reuters haber ajansı, “Türkiye’nin Covid-19 yasakları ikinci dalgayı kontrol altına almakta başarısız oldu” başlığını kullandığı haberde, “Corona virüse bağlı ölümler yedi gündür artıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümetinin salgının ikinci dalgasını kontrol altına alma çabalarına rağmen halen yüksek. Türkiye bu hafta corona virüsünün de etkisiyle gerileyen ekonomisinin kendine geldiğini açıklamayı planlıyordu fakat Erdoğan’ın siyasi destek almasını sağlayan bu ekonomik iyileşme yeni bir salgınla risk altında” yorumunu yaptı.

ABD VE HİNDİSTAN’LA KAFA KAFAYA

Türkiye’de iki hafta önce uygulanmaya başlanan ve hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı, evden eğitim ve restoran ve işletmelerdeki oturma alanlarının kapatılması gibi önlemler alındığını hatırlatan Reuters, “Fakat bu önlemler vaka ve ölümlerin önüne geçemedi. Pazar günü 185 insan yaşamını yitirdi ve bu sayı Nisan’daki ilk dalgadaki ilk tavanın yüzde 45 üzerinde. Yeni vaka sayıları sadece ABD, Hindistan ve Brezilya’nın gerisinde. Bu ülkelerin hepsinin nüfusu Türkiye’den çok daha büyük” yorumunu yaptı.

Cumartesi günü 30.103 vaka ile en yüksek vaka sayısının açıklandığı Türkiye’de Çarşamba gününden beri asemptomatik vakaların da açıklandığını yazan Reuters, birçok ülkenin bu verileri salgının başından beri düzenli olarak paylaştığını da hatırlattı. Reuters’ın haberinde, “Doktorlar ve muhalefet daha sıkı yasaklar ve önlemler alınmasını istiyor fakat hükümet daha derin bir ekonomik krize girmemek için tedirgin” ifadesi kullanıldı.