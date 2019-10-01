Türkiye'de ilk kez üretildi: 10 milyonluk gelir bekleniyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TEGEM) tarafından desteklenen bir projede daha mutlu sona ulaşıldı. Yaklaşık 6 yıldır devam eden yayın balığını kitlesel olarak üretilmesi projesi çerçevesinde 20 bin yavru üretildi. Burdur Gölhisar Gölü’nden alınan anaç yayın balıklarından üretilen 20 bin yavru 7 kaynağa bırakılacak. Ağırlığı 20 ile 150 gram arasında değişen 2 bin yavru yayın balığı balıklandırılmak üzere Gölhisar Gölü’ne götürüldü.

'20 BİN YAVRU ELDE EDİLDİ'

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün 1981 yılında başlayan "Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi” ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitü Müdürlüğünün 37 yıldır üretim faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Ülke çapındaki göl, gölet, baraj gölü ve akarsu kaynaklarında balık popülasyonunu artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Erkan, "2013 yılından itibaren yayın balığının kitlesel üretim çalışmalarına başladık. 6 yıllık sürede Burdur Gölhisar’dan anaç temini sonrası AR-GE çalışması tamamlandı. Bu yıl itibariyle kitlesel üretimle bir ilki başardık. Yaklaşık 20 bin adet Avrupa Yayın Balığını (Silurus glanis) üretmeyi başardık" dedi.

İlk balıklandırma çalışmasına da Gölhisar Gölü’nden başlayacaklarını kaydeden Erkan, göle 2 bin yayın balığı yavrusu bırakacaklarını kaydetti.



'TÜM SULARA BIRAKMA HEDEFİ'

Bunun yanında 7 kaynağa daha yayın balığı bırakacaklarını dile getiren Erkan, "Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğünde koordinesinde balıklandırma çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tam kontrolle bir üretim yaptık. Yavruların hayatta kalmasıyla ilgili bir sorun vardı. Uzman ekiplerimizi bu sorunu da çözdü. Önümüzdeki yıllarda aynı sazan da olduğu gibi yayın balığında da ülkesel bazda balıklandırma planımız var" şeklinde konuştu.

'NESLİ TÜKENEN BİR TÜR'

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetim ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, yayın balığının iç sularda balıklandırma çalışmasının Türkiye için son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Giderek azalan balık kaynaklarının dışarıdan takviye edilmediği sürece bitme noktasına gelebileceğini ifade eden Kanyılmaz, "Kırsalda yaşayan bir ekonomik kaynak azalmış olacak. Bakanlık olarak gençleri köyde tutmak, baba mesleğini sağlamak için ülke çapında balıklandırma yapıyoruz. Bu noktada yayın balığı önemli. Yayın balığı nesli sularımızda giderek tükenen bir tür haline geldi. 2010 yılında bin 200 ton civarındayken yılda avlanan miktar, 2017 yılında 360 tona düştü. Dolayısıyla yapmamız gereken kaynakların takviye edilmesidir" diye konuştu.



'10 MİLYONLUK GELİR'

Yayın balığının üretiminin zor olduğuna vurgu yapan Mahir Kanyılmaz, "Yüksek derecede teknik bilgi ve el becerisi gerekiyor. Yumurtadan çıktıktan sonra 2 aylık dönem çok önemli. O nedenle bir türlü endüstriyel üretime geçememiştik. Merkezimiz ilk kez kitlesel üretimi başardı. Bu sene 20 bin yayın balığını farklı illere göndereceğiz. Bulunduğu yörelerdeki ekonomiye burada büyüyen balıkların 10 milyon civarında gelir getirmesini öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Balıkçıları da uyaran Kanyılmaz, 70 santimetrenin altındaki yayın balıklarının tutulmamasını istedi.

'BALIKLANACAK YERLER'

Kanyılmaz, 20 bin yayın balığının Burdur Gölhisar Gölü’nün ardından Bursa İznik Gölü’ne, Kütahya Porsuk Barajı'na, Aydın’da Kemer Barajı'na, Eskişehir’de ve Ankara Hirfanlı'da baraj göllerine bırakılacağını sözlerine ekledi.