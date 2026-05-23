  Türkiye'de ilk kez yapılan TÜRKÇEDİL e-sınav sonuçları açıklandı

Türkiye'de ilk kez yapılan TÜRKÇEDİL e-sınav sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler için 25 Nisan'da ilk kez düzenlediği TÜRKÇEDİL e-Sınavı sonuçlarını erişime açtı. 4 temel dil becerisini dijital ortamda ölçen bu tarihi sınavın sonuçları "turkcedil.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkçenin uluslararası arenadaki gücünü ve akademik standartlarını yepyeni bir boyuta taşıyan tarihi bir adımın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil yetkinliklerini küresel standartlarda belgelemek amacıyla 25 Nisan tarihinde ilk kez uygulanan Türkçe Dil Yeterlikleri e-Sınavı (TÜRKÇEDİL) sonuçları resmen açıklandı.

4 Temel Beceri Dijital Ortamda Ölçüldü

MEB'in e-sınav merkezlerinde son teknoloji altyapıyla gerçekleştirilen TÜRKÇEDİL, klasik kağıt-kalem sınavlarından farklı olarak interaktif bir yapıda kurgulandı. Adayların "okuma, yazma, konuşma ve dinleme" olmak üzere dört temel dil becerisi, yapay zeka destekli modüllerin de yardımıyla ayrı ayrı ve objektif bir şekilde değerlendirildi.

Değerlendirme işlemlerinin hızla tamamlanmasının ardından sonuçlar adayların erişimine sunuldu.

TÜRKÇEDİL Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Sınava katılan yabancı uyruklu adaylar, elde ettikleri başarı durumlarını ve detaylı beceri analizlerini içeren sınav sonuç belgelerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi platformu olan turkcedil.meb.gov.tr adresi üzerinden kimlik bilgileriyle giriş yaparak anlık olarak ulaşabiliyorlar.

TÜRKÇEDİL Türkiye İçin Neden Bir Milat? 

Uzmanlara göre MEB'in TÜRKÇEDİL hamlesi, sadece bir sınav uygulaması değil, Türkiye'nin eğitim diplomasisinde attığı stratejik bir adımdır. Bugüne kadar İngilizce için uygulanan TOEFL veya IELTS gibi dünyaca kabul gören dil yeterlilik testlerinin Türkçe versiyonunun dijital ve merkezi bir otorite (MEB) tarafından yapılması, sahte dil sertifikalarının önüne geçecektir. Bu elektronik belgelendirme sistemi, Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci hareketliliğini hızlandıracak ve Türkçenin akademik bir dil olarak küresel geçerliliğini güvence altına alacaktır.

