Türkiye'de kongre turizmi 2020'de toparlanacak

Beş yıl öncesinde kongre turizminde ülke bazında ilk 20’de yer alan Türkiye ve şehir bazında ilk 10’da yer alan İstanbul, kamu ve özel sektörün ortak çabalarıyla sıralamada eski yerlerine dönmeye çalışıyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) kongre, toplantı ve etkinlik sektörüyle ilgili hazırladığı araştırma raporunda bir hareketlenmenin başladığı belirtildi. Raporda, Türkiye açısından tüm koşulların olumlu seyretmesi halinde 2020 yılının ‘toparlanma’ yılı olmasının öngörüldüğü belirtildi.

İstanbul ilgi çekecek

Raporda görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “2018 ve 2019’dan itibaren yavaş da olsa yükselme hareketiyle gelecek yıldan itibaren yeniden güçlenmeye başlayacağımızı öngörüyoruz. Gelecek yıl özellikle İstanbul’a ilgiyi çekecek etkinlikler olacak” dedi.

Paris ilk sırada

International Congress and Convention Association (ICCA) verilerine göre, 2018’de en fazla kongreye 947 kongre ile ABD ev sahipliği yaparken, Türkiye 55 kongre ile bir önceki yıla göre 3 basamak düşerek 52. oldu. Şehir bazında ilk sıraya Paris yerleşti. İstanbul 33 kongre ile 84. sırada, Antalya 12 kongre ile 225. sırada yer buldu.

Türkiye’de kongre turizminde rekor yılı olan 2013’te, 146’sı İstanbul’da olmak üzere toplam 221 uluslararası toplantı düzenlendi. Türkiye, dünya sıralamasında 18. sırada yer aldı. Şehir bazında İstanbul 146 kongre ile 8. sırayı aldı.

Antalya yaz turizminde dünya birincisi

Antalya bu yıl, tarihinin en yüksek turist sayısına ulaştı. Antalya, mayıs- ekim ayları arasındaki yaz sezonunda 12 milyon 821 bin yabancı turist ağırladı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Antalya’nın ulaştığı turist sayısına göre, dünyanın en fazla turist ağırlayan kentlerini analiz etti. Recep Yavuz, 10 Aralık itibarıyla Antalya Havalimanı’na iniş yapan turist sayısının 14 milyon 735 bin, Gazipaşa Havalimanı ile birlikte 15 milyon 37 bin olduğunu kaydetti.

Yavuz, eylül ayında Travel Book Endeksi’nde 2018’de 12 milyon ziyaretçi ile 10’uncu sırada olan Antalya’nın, Bangkok, Paris, Londra, Dubai ve Singapur’dan sonra 6’ncı sıraya yerleşmesini beklediğini söyledi.