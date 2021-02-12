Türkiye'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 3 milyonu geçti

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmalarına devam ediliyor.

Bu kapsamda, CoronaVac aşısının ilk dozu Türkiye genelinde 3 milyon 40 bin 828'e ulaştı.

14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında ilk dozlarını olan sağlık çalışanları, 28 günün tamamlanması sonrası ikinci doz aşılarını olmaya başladı.

İkinci doz aşılarını olan kişi sayısı da 317 bin 361 oldu.

Aşı programının 1. aşamasında yaklaşık bir milyondan fazla sağlık çalışanı ilk doz aşısını olmuştu.

70 yaş ve üzeri de aşılanıyor

Ayrıca, dünden itibaren 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 70 yaş üstü vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak.