  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Mart 2020 07:46

Türkiye'de koronavirüs hastalarının kaldığı odalar görüntülendi

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi. Koronavirüs teşhisi konulan hastaların tutulduğu izolasyon odalarının fotoğrafları çıktı.

Türkiye'de koronavirüs hastalarının kaldığı odalar görüntülendi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Koronavirüs mücadelesinde ön cephede ‘referans hastane’ olarak adlandırılan hastaneler var. Türkiye’nin dört bir tarafında özel olarak donatılan bu hastanelerin en önemli bölümü ise izolasyon odaları...

Bu odalarda koronavirüs test sonucu pozitif çıkan hastalar kalıyor. Hürriyet'ten  Musa Kesler'in haberien göre, odaların en temel özelliği ‘negatif basınçlı’ olması.

’Negatif basınçlı’ izolasyon odalarına kurulan sistemle, odanın havasının hastane içinde resirküle (tekrar dolaşması) olması engellenerek, hava hastane dışına veriliyor. Odalara sadece görevli tıbbi personel girebiliyor.

Hürriyet

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
tedavi , izolasyon , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM