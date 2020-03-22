Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 1.256'ya, ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Türkiye'de tüm uyarılara rağmen kendisini sokağa atan kesmin dışındaki bir kesim tarafından endişeyle beklenen güncel koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'de koronavirüs vakası sayısının 1.236 olduğunu, hayatını kaybeden vatandaş sayısının ise 30'a yükseldiğini açıkladı.

BAKAN KOCA'DAN PEŞE PEŞE 2 AÇIKLAMA BİRDEN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." dedi.

Bu paylaşımının ardından bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, ikinci paylaşımında "BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." ifadelerine yer verdi.

Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020

Sokağa çıkmayın uyarılarını dinlemediler dalga geçer gibi halay çektiler

Bankta oturuyorlardı... Neye uğradıklarını şaşırdılar !