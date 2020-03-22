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TÜRKİYE’DE VAKA SAYISI 1.256'YA ÖLENLERİN SAYISI 30'A YÜKSELDİ
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  3. 22 Mart 2020 22:07

Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 1.256'ya, ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a yükseldiğini açıkladı. Koca açıklamasında vaka sayısının da 289 kişi arttığını belirtti. Böylece Türkiye'de bugüne kadar görülen vaka sayısı 1.256'ya yükseldi.

Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 1.256'ya, ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
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Türkiye'de tüm uyarılara rağmen kendisini sokağa atan kesmin dışındaki bir kesim tarafından endişeyle beklenen güncel koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'de koronavirüs vakası sayısının 1.236 olduğunu, hayatını kaybeden vatandaş sayısının ise 30'a yükseldiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." dedi.

Bu paylaşımının ardından bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, ikinci paylaşımında "BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." ifadelerine yer verdi.

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