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TÜRKİYE’DE VAKA SAYISI 947'YE ÖLENLERİN SAYISI 21’E YÜKSELDİ
65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALIĞI OLANLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
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  3. 21 Mart 2020 23:04

Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 947'ye ölenlerin sayısı 21’e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye'nin endişeyle beklediği son koronavirüs rakamlarını paylaştı. Bakan Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'deki koronavirüs vakaları 947'ye, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 21'e yükseldi.

Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 947'ye ölenlerin sayısı 21’e yükseldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son koronavirüs bilançosunu açıkladı.

Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277’si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" dedi.

İşte Fahrettin Koca'nın son paylaşımı:

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