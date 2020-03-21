Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 947'ye ölenlerin sayısı 21’e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son koronavirüs bilançosunu açıkladı.

Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277’si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" dedi.

İşte Fahrettin Koca'nın son paylaşımı:

Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020

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