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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 1890'A YÜKSELDİ
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  3. 18 Nisan 2020 19:56

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1890'a yükseldi

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 783 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 82 bin 329'a yükseldi.

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1890'a yükseldi
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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirü salgını can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi. Son 24 saatte 40 bin 520 test yapıldı, 3 bin 783 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 82 bin 329'a yükseldi.

Hastalığı yenen kişi sayısında ise dikkat çeken bir atış görüldü. İyileşen hasta sayısı 1822 artarak 10 bin 453'e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1894, entübe hasta sayısı 1054 oldu.

KOCA: VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı.

İŞTE 18 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

VAKA SAYISINDA İRAN'I GEÇTİK

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran'da toplam vaka sayısı 80 bin 868 olarak güncellendi. Son verilerle vaka sayısında İran'ı geçen Türkiye, dünya genelinde en çok koronavirüs vakası görülen 8'inci ülke oldu.

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türkiye , koronavirüs
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