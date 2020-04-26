Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2.805'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre, koronavirüsten bugün hayatını kaybeden 99 kişiyle birlikte toplam can kaybı 2 bin 805'e yükseldi. 30 bin 177 test yapıldı, 2 bin 357 yeni vaka tespit edildi. İyileşenlerin sayısı 3 bin 558 artarak 29 bin 140 oldu.

SON 20 GÜNDE EN DÜŞÜK VAKA



Bakan Koca, "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti." ifadelerini kullandı.