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  3. 05 Haziran 2020 19:28

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 648 oldu

Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 930 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 168 bin 340, can kaybı 4 bin 648 oldu.

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