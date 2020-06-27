Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 5 bin 82 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 45 bin 213 kişiye test yapıldı.Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artarak 5 bin 82'ye yükseldi. Son 24 saatte 1372 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 195 bin 883'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 1984 artarak 169 bin 182 oldu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz." ifadelerini kullandı.