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  3. 16 Haziran 2020 20:17

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 842 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 842'ye yükseldi.

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 842 oldu
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Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:

Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.

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