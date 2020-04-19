Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bini aştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son koronavirüs bilançosunu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada bugün 127 vatandaşımızın daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.
Bugün toplam 35 bin 344 test yapılırken, son 24 saatteki vaka sayısı da 3 bin 977 oldu. Koronavirüs bugün 127 vatandaşımızın daha hayatına mal olurken, bin 523 vatandaşımızın da koronavirüs tedavileri olumlu sonuç verdi.
Bugünkü rakamlarla birlikte de, Türkiye'nin bugüne kadarki toplam koronavirüs bilançosu şöyle gerçekleşt:
Toplam Test Sayısı: 634.277
Toplam Vaka Sayısı: 86.306
Toplam Vefat Sayısı: 2.017
Toplam Yoğun Bakım Hasta Sayısı: 1.922
Toplam Entube Hasta Sayısı: 1.031
Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 11.976
Bakan Koca, Twitter'dan son koronavirüs rakamlarını açıklarken "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın." dedi.
Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2020
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