Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bini aştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son koronavirüs bilançosunu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada bugün 127 vatandaşımızın daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Bugün toplam 35 bin 344 test yapılırken, son 24 saatteki vaka sayısı da 3 bin 977 oldu. Koronavirüs bugün 127 vatandaşımızın daha hayatına mal olurken, bin 523 vatandaşımızın da koronavirüs tedavileri olumlu sonuç verdi.

Bugünkü rakamlarla birlikte de, Türkiye'nin bugüne kadarki toplam koronavirüs bilançosu şöyle gerçekleşt:

Toplam Test Sayısı: 634.277

Toplam Vaka Sayısı: 86.306

Toplam Vefat Sayısı: 2.017

Toplam Yoğun Bakım Hasta Sayısı: 1.922

Toplam Entube Hasta Sayısı: 1.031

Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 11.976

Bakan Koca, Twitter'dan son koronavirüs rakamlarını açıklarken "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın." dedi.