Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 96'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 4 bin 96'ya yükseldi. Son 24 saatte 42 bin 236 test yapıldı, 1610 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 148 bin 67'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 108 bin 137 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.

İŞTE 16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU: