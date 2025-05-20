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Türkiye'de milyonlarca vatandaşın kişisel bilgileri bir kez daha çalındı

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın kişisel bilgileri bir kez daha çalındı
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Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas, Türkiye’de müşterilerinin kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı.

Adidas Türkiye, müşteri ekibi ile iletişime geçen müşterilerin kişisel bilgilerinin çalındığını duyurdu.

Şirketin yaptığı yazılı açıklamada, ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifrelerin güvenli olduğu duyuruldu.

İşte Adidas Türkiye'den yapılan resmi açıklama:

“Değerli müşteriliermiz, yakın zamanda yaşadığımız ve verilerinizi etkilemiş olabilecek bir sorun hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla sizlere ulaşmaktayız.

Ne oldu?

Adidas yakın zamanda adidas’ın müşterileriyle ilgili bazı verilerin yetkisiz bir üçüncü tarafa ifşa edildiği konusunda bilgilendirililmiştir.

Hangi bilgiler etkilenmiştir?

Söz konusu veriler, müşteri hizmetlerine ekibimizle iletişime geçmiş olan müşterilere ilişkin iletişim bilgilerinden oluşmaktadır. Bu bilgiler arasında isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi yer alabilmektedir. Ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifre olaydan etkilenmemiştir.”

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Etiketler adidas kişisel bilgiler adidas Türkiye
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