  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'de nüfusun ne kadarı aşılandı ? Resmi rakam açıklandı

Türkiye'de nüfusun ne kadarı aşılandı ? Resmi rakam açıklandı

Türkiye'de nüfusun ne kadarı aşılandı ? Resmi rakam açıklandı

Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Saat 19.45 itibarıyla birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu.

Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Saat 19.45 itibarıyla birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu.

Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz Kovid-19 aşısı miktarı 33 milyon 712 bin 157 oldu. Son 1 haftada uygulanan doz sayısı 3 milyon 17 bin 541 arttı.

13 Haziran 2021 corona virüs tablosu13 Haziran 2021 corona virüs tablosuGüncel

 

Etiketler Aşılama Türkiye Kovid-19 Koronavirüs ilacı Koronavirüs testi Koronavirüs aşısı Koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş ile anlaştı: İşte son dakika transfer haberleri
Son anket sonuçlarına göre ittifakların oy durumları
Dünya bunu konuşuyor: Biden'dan skandal hareket
Sedat Peker yakalandı iddiası gündeme bomba gibi düştü
Moskova'da dikkat çeken kampanya: Aşı olana araba hediye
İddiaları yalanlamıştı... Buket Aydın ve Emir Sarıgül fena yakalandı
Skandallar bitmiyor: Belediye başkanının 7 danışmanına 1 milyon lira maaş
Diyanet-Sen’in çocuk dergisinde skandal görsel
Kovid-19 belirtileri güncellendi: İşte en yaygın belirtiler
Yazı unutun! Yağışlı hava fena vuracak...