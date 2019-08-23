Türkiye'de Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 5 Müze

Türkiye'de 300 civarında müze vardır. Müzelerde sergilenen eserler sizi tarihin koridorlarında alıp götürmektedir. Tabi eserlerimizin yine pek çoğu ne yazık ki yurt dışına çıkarılmıştır. Ancak onları geri getirmek için yapılan çalışmalar devam etmektedir.

Sizler için Türkiye'de belirlediğimiz en güzel 5 müzeyi tanıtmak istiyoruz. Zamanı olanlar için mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca okul gezilerinde mutlaka öğrencilere tanıtılması gerektiğini de.

1-Zeugma Mozaik Müzesi

Bu müze Gaziantep ilimizin merkezinde bulunur. Zeugma antik kentinde yapılan kazılardan elde edilen Mozaikleri burada sergilenmektedir. Bu müzede Dünyada en büyük mozaik müzesi sayılıyor. Bu mozaiklerin içinde en önemli yapı da Çingene Kızı Mozağidir. 2011 yıllında hizmete giren müze 13 renk armonisinden oluşmuştur. Müzemiz pazartesi günleri dışında her gün açıktır. Müze kartı ile ücretsiz gezebilirsiniz. Yolunuz düşerse mutlaka uğramanız gereken yerlerden biridir.

2-İstanbul Arkeoloji Müzesi

İstanbul ilimizin Fatih ilçesinde bulunur. Ülkemizin hatta dünyanın en büyük müzelerinden biridir. Burada yaklaşık 1 milyon eser sergilenir. Dünyanın çeşitli ülkelere ait eserler burada sergilenmektedir. Böyle bir tarihi kokan bir yer ziyaret edilmez mi? Elbette edilir. O zaman en yakın zamanda buraya gitmelisiniz. (http://gezilecekyerler.com/istanbulda-gezilecek-30-yer)

3-Ayasofya Müzesi

İstanbul ilimizde bulunur. Dünyanın 8. Harikası olan Ayasofya Müzesi; Fatih’te Sultan Ahmet meydanında Sultan Ahmet Camisinin tam karşısında bulunmaktadır. Ayasofya; Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından kilise olarak inşa edilmiştir. 916 yıl kilise olarak kullanılan Ayasofya 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi ile camii olarak kullanılmaya başlanıştır. Ayasofya’nın mimari yapısı ve süslemelerine hiçbir zarar vermeden sadece bazı görsellerin üstü kapatılarak camiye çevrilmiştir. Günümüzde ise müze olarak kullanılmaktadır. Pazartesi günü dışında her gün ziyaret açık olan müzenin girişi yetişkinler için; 25 tl, 18 yaş altı ve müze kartı olanlar için ücretsizdir.

4-İstanbul Modern Müzesi

Ülkemizin ilk modern Sanat müzesi nerede? Bu müze İstanbul-Karaköy’de bulunur. bu müze Eczacıbaşı ailesinin öncülüğünde, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından kurulmuştur. 17 yıllık proje ürünü olan bu müze 2004 yıllında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Tophane-i Amire arasında yer alan İstanbul Modern, T.C. Denizcilik İşletmeleri için kuru yük deposu olarak inşa edilen 4 no’lu antrepo binasında hizmete girmiştir. İstanbul Modern Müzesi Ülkemizin modern, çağdaş ve sanat dallarında böyle önemli bir adımın atılması ilimiz ve ülkemiz için önemli bir başarıdır. 8000 metre karelik bir alanda ziyaretçilere hizmet eden bu müze de kalıcı koleksiyonlar sanat galerisi sürekli sergi galerisi, fotoğraf galerisi, heykel bahçesi, yeni medya alanı, müze eğitim salonu, kütüphane, sinema salonu, kafe ve müze mağazası bulunuyor.

5-Topkapı Sarayı

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunur. 1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan Topkapı Sarayı; Dolmabahçe Sarayı yapımına kadar kullanılmıştır. Günümüzde müze olarak kullanılan Topkapı sarayı mimarisi, tarihi, manzarası ve içinde barındırdığı Kutsal emanetler ile görülmesi gereken yerlerdendir. Hiç sıkılmadan gezeceğiniz Topkapı Sarayı görünümü ve içinde barındırdığı eserler ile hayran bırakacaktır. Topkapı Sarayının Harem girişi; 25 tl, Aya İrini girişi; 20 TL’dir. Ayrıca müze kartı olanlara, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı olanlara giriş ücretsizdir.

Kaynak : Gezilecekyerler.com